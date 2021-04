Zoveel vrienden heb je nodig voor geluk en succes

Een gedragspsycholoog heeft het aantal vrienden berekent dat je nodig hebt om succesvol te zijn en waarom het hebben van te veel net zo erg kan zijn als het hebben van geen.

De Britse antropoloog en ‘wiskundige van relaties’ Robin Dunbar gelooft dat we slechts een bepaald aantal menselijke connecties tegelijk kunnen onderhouden. Dat vindt zijn grond in onze eerste millennia als mens op aarde. We leefden in beperkte groepen en binnen die groepen waren we close met een handvol anderen

In zijn nieuwste boek, Friends: Understanding the Power of our Most Important Relationships, ontleedt de 73-jarige wetenschappelijk onderzoek naar menselijke groepen om vast te stellen dat 150 het ‘magische getal’ is dat nodig is voor succes

Binnen die 150 moeten we zo’n vijf ‘intieme’ vrienden hebben – die je een nier zouden doneren – en ergens tussen de 12 en 15 ‘ondersteunende’ vrienden, die het heel erg zouden zijn als u stierf.

Hij beweert ook dat we 50 ‘goede’ vrienden hebben, die zouden worden uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje, maar niet voor een intiem diner bij jou thuis.

De theorie van Dunbar is gebaseerd op het idee dat we maar een bepaalde hoeveelheid ’emotioneel kapitaal’ of energie hebben om in anderen te investeren.