Filipijnse man overlijdt na 300 strafoefeningen na overtreding coronaregels

Een 28-jarige Filipijnse man is afgelopen vrijdag overleden, nadat agenten hem dwongen om 300 keer een strafoefening uit te voeren, omdat hij de coronaregels had overtreden. Dat beweert zijn familie.

Darren Manaog Peñaredondo werd aangehouden toen hij na 18 uur 's avonds nog een fles water ging kopen. Toen was de avondklok al ingegaan in de Filipijnse stad General Trias, schrijft Rappler.

De partner van Peñaredondo, Reichelyn Balce, vertelt aan de nieuwssite dat hij en een andere man, die ook de avondklok niet had gerespecteerd, afgelopen donderdag naar het plein voor het stadhuis zijn gebracht. Daar moesten ze honderd keer een squat uitvoeren, een oefening waarbij je diep door de knieën moet buigen, terwijl je rug recht blijft.

Naar verluidt moesten de twee mannen de oefening herhalen als ze niet gelijk bewogen. Uiteindelijk werden ze gedwongen om 300 squats te doen, schrijft Balce in een Facebookbericht.

Peñaredondo kwam de volgende ochtend om 8 uur thuis en kon bijna niet bewegen zonder hulp, omdat hij zo moe was, schrijft Balce verder. Hij zou meerdere keren zijn gevallen tijdens de oefeningen. "De hele dag had hij moeite met lopen, hij was meer aan het kruipen," aldus zijn partner. Later op de dag kreeg hij toevallen en stopte zijn hart. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf uiteindelijk rond 22 uur 's avonds.

Volgens de politiechef van de stad krijgen mensen helemaal niet zulke straffen als ze de coronaregels overtreden. De burgemeester, Antonio Ferrer, heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de zaak.