Simons als eerste bij informateur, praat over ‘grote schoonmaak’

Sylvana Simons van de eenmansfractie BIJ1 is donderdagochtend als eerste fractievoorzitter in gesprek gegaan met de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink. Het is volgens de politica van belang dat politiek Den Haag snel begint met de omslag naar een nieuwe bestuurscultuur. "Ik zou toch beginnen bij de grote schoonmaak", zegt Simons daarover.

"En dat betekent, ook symbolisch, afscheid nemen van een aantal mensen die symbool zijn geworden van de cultuur die we nu kennen. U weet wie ik bedoel." Vermoedelijk verwijst Simons naar demissionair premier Mark Rutte, die de hoofdrol speelde in de verkenningschaos die de afgelopen weken is ontstaan.

Tjeenk Willink wilde eerst de kleine nieuwe partijen uitnodigen, vanwege hun "frisse blik". Hij praat met alle fractievoorzitters over de formatie van een nieuwe regeringscoalitie. De partijen zijn allemaal al bij de oud-verkenners op de koffie geweest. Met Tjeenk Willink wordt het volgens Simons "een heel ander gesprek. Het vertrekpunt is anders en de insteek is anders".