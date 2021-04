Gaan we een ‘normale’ zomer tegemoet? Experts voorspellen

Tegen de zomer zouden alle ouderen en kwetsbaren toch ingeënt moeten zijn. De hoogste tijd dus voor versoepelingen. En wie weet, een 'normale' zomer. Maar hoe gaat die eruit zien? "We mogen blij zijn als de zomer net zo vrij wordt als die van 2020."

De bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst denkt dat er door de vaccinaties en doordat er in de zomer sowieso minder besmettingen zijn aardig veel vrijheid mogelijk is. "Maar om nu te zeggen dat alle maatregelen onmiddellijk weg gaan: neen, dat gaat niet lukken. Dat zie je in andere landen ook niet gebeuren," vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Dirk Devroey (professor huisartsgeneeskunde, VUB): “We moeten blij zijn als deze zomer zo vrij zal zijn als die van 2020. En ik verwacht dat ook wel. Buiten gaan we heel veel kunnen doen. Mini-concertjes met 200 of 400 mensen zullen mogelijk zijn. De terrassen zullen open kunnen."

Niet iedereen is even optimistisch. "Laten we niet vergeten dat het een virus is dat muteert. Kijk maar wat er rond Kerstmis is gebeurd: de Britse variant heeft toen stevig voet aan wal gekregen, en er zijn andere varianten bijgekomen. Zolang we onvoldoende immuniteit hebben, kan dat nog gebeuren," zegt Piet Maes (viroloog, KU Leuven).

Wel verwachten de meeste experts dat we weer Europa in kunnen. "Tegen de zomervakantie gaan hopelijk alle Europese landen met hun cijfers op hetzelfde lage niveau zitten. Wanneer er dan geen grote uitbraken van varianten zijn in de landen, dan heb je heel weinig redenen om de grenzen te sluiten en moet je binnen Europa kunnen reizen," aldus Van Ranst.