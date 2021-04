Een oma, die in de flat in Los Angeles van haar dochter op bezoek ging, vond daar de lichamen van haar drie kleinkinderen, alle drie onder de 5, doodgestoken

Liliana Carrillo (30), de moeder van de kinderen, werd 500 kilometer van haar woning in Tulare County in hechtenis genomen nadat ze had geprobeerd uit handen te blijven van de achtervolgende politie.

De toedracht en het motief zijn onduidelijk.