‘Migranten worden op dezelfde manier behandeld als slachtoffers van de toeslagenaffaire’

Nederland behandelt migranten net zo slecht als de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Overheidsdiensten zijn wantrouwend, wat leidt tot rigide maatregelen, stellen migratierechtdeskundigen in een gezamenlijke oproep, waarover de NOS schrijft.

Vooral de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt ervan langs. Migranten mét een verblijfsvergunning worden behandeld als fraudeur, zodra ze een klein foutje maken bij het invullen van de gegevens en rechters gaan daar veel te vaak in mee. De parallel met de Belastingdienst is snel gemaakt: ook die overheidsinstantie strafte kleine foutjes keihard af bij de toeslagenslachtoffers, ook op die instantie is al jaren veel kritiek en ook daar verandert niets.

De deskundigen oordelen dan ook hard over de IND: "Vanaf binnenkomst in Nederland tot en met naturalisatie wantrouwt de overheid de migrant en is er slechts beperkte rechterlijke controle op die wantrouwende overheid. In vreemdelingenzaken leidt dit tot onrecht dat onvoldoende wordt gezien."

Een voorbeeld is dat iemand, die gewoon legaal in Nederland verblijft, maar samenwoont met iemand zonder verblijfsvergunning direct alle huur- en zorgtoeslag kwijtraakt. Zo ontstaan schrijnende gevallen waarbij een heel gezin in armoede wordt gestort.