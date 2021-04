Zoveel Nederlanders checken de telefoon van hun partner

Even rondneuzen tussen de appjes, een vluchtige blik op de binnengekomen mail, maar liefst vier op de tien Nederlanders checkt de smartphone van hun partner. En niet voor niets, zo blijkt: mensen hebben vaak iets te verbergen.

Panelwizard onderzocht in opdracht van VPNDiensten.nl bij duizend Nederlanders hoe vaak ze de smartphone van hun partner checkten. Vooral vrouwen vertrouwen hun man niet helemaal (of zijn te nieuwsgierig): 45 procent werpt weleens een blik op de smartphone van hun partner, van de mannen is dat 36 procent.

De vrouwen blijken dat goed aan te voelen: ook weer 36 procent van de mannen heeft iets te verbergen voor zijn partner, bij de vrouwen geldt dat maar voor een kwart.

Jongeren gluren vaker dan ouderen: 63 procent van de vrouwen tussen de 18 en 29 jaar spiekt weleens tegenover 40 procent van de leeftijdscategorie 60-69 jaar. Bij mannen lagen die percentages op 51 versus 34 procent.

Wil je stiekem gegluur voorkomen, maak dan afspraken, adviseert Abel Baas van VPNdiensten.nl in Metro. "Uiteindelijk bepalen jij en je partner hoe jullie hiermee om willen gaan. Maak daarom duidelijke afspraken en stel samen grenzen. Alleen zo voorkom je miscommunicatie en de eventuele gevolgen daarvan.”