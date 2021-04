Amerikaanse politieagent die zwarte man doodschoot, dacht dat ze taser gebruikte

Opnieuw zijn er rellen uitgebroken in Minneapolis, nadat een politieagente zondagmiddag een zwarte man doodschoot in de voorstad Brooklyn Center. Uit vrijgegeven bodycam-beelden blijkt nu volgens de politie dat de agente per ongeluk haar pistool gebruikte in plaats van haar taser.

De camerabeelden tonen hoe Daunte Wright (20) wordt aangehouden door twee agenten, omdat hij een luchtverfrisser aan zijn achteruitkijkspiegel had hangen, wat in de staat verboden is, omdat dat het zicht zou belemmeren.

Daarna komt een vrouwelijke agent, de 26-jarige Kim Potter, erbij. Een worsteling volgt en Wright loopt terug naar zijn auto. Daarop opent de agente het vuur. "Holy shit, ik heb hem neergeschoten," zo is te horen in de video. De man is overleden.

Op een persconferentie gisteren legde politiechef Tim Gannon uit dat de agente per ongeluk had geschoten, terwijl ze dacht haar taser te gebruiken. Ook bevestigde hij dat er in de auto van Wright geen wapen is gevonden. Potter is inmiddels ontslagen.

Het schietincident zorgde voor een onrustige nacht vol rellen in Brooklyn Center. Honderden demonstranten gingen de straat op en protesteerden voor het politiebureau. De stad staat toch al op scherp nu er de moordzaak dient tegen voormalig agent Derek Chauvin, die George Floyd om het leven bracht door een nekklem.