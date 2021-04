D66: intern onderzoek na meldingen van ongewenst gedrag met jongeren door Kamerlid

D66 laat een intern onderzoeksteam kijken naar de meldingen die de partij heeft gekregen van mogelijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van het nieuwe Kamerlid Sidney Smeets. Dat zegt de partijvoorzitter Anne-Marie Spierings, nadat deze week jonge Twitteraars aan de bel trokken over berichten van Smeets.

Eind maart is die melding al binnengekomen, maar de melder "zei namens anderen te spreken". Het interne onderzoeksteam zal "alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag".