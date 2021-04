Amerikaanse toezichthouder CDC verlengt Janssen-vaccinatiepauze

De vaccinatiepauze in de Verenigde Staten die van toepassing is op het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson is voor een week verlengd. Een expertpanel van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie (CDC) zegt meer tijd nodig te hebben om het mogelijke verband tussen het vaccin en zeldzame gevallen van bloedproppen te beoordelen.

Het CDC-panel kwam bij elkaar een dag nadat de Amerikaanse autoriteiten meldden dat zes vrouwen in twee weken na toediening van het vaccin van Johnson & Johnson bloedproppen in de hersenen en een laag bloedplaatjesgehalte ontwikkelden. Een van de vrouwen overleed aan de gevolgen.

Het vaccin, ontwikkeld door het biotechnologische bedrijf Janssen uit Leiden, is al toegediend aan 7,2 miljoen Amerikanen. Toen het panel woensdag bijeenkwam kregen de leden te horen dat er inmiddels een zevende geval van bloedstolsels is aangetroffen bij een van de gevaccineerden, een 28-jarige vrouw.

Het panel had woensdag kunnen beslissen om het Janssen-vaccin alleen nog aan bepaalde leeftijdsgroepen met een laag risico op gezondheidsschade toe te dienen, maar de meeste panelleden willen eerst meer gegevens zien alvorens zo'n keuze te maken.

De volgende bijeenkomst van het CDC-panel staat nog niet op de planning, maar wordt binnen een week tot tien dagen verwacht.