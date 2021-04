CU-leider Segers wil omslag in ‘ongezonde politieke cultuur’

Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat er een einde moet komen aan de "ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid" die in zijn ogen zijn ontstaan in politiek Den Haag. Om die reden zal de partij niet opnieuw met VVD-leider Mark Rutte in een nieuwe coalitie stappen, zei Segers zaterdag tijdens een extra onlinepartijcongres. "We hebben als fractie nu een weg gekozen die moet leiden naar een omslag. Naar herstel van vertrouwen van kiezers in hun gekozenen."

Binnen de christelijke partij is verdeeldheid ontstaan over het besluit van de fractie, erkent Segers. Naast steun luidt de kritiek van veel leden dat hij "te veel op de man heeft gespeeld en te weinig de bal". "Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. En als dat de perceptie van veel mensen is, dan moet ik me dat aantrekken", zei Segers.

Volgens hem staat "de politieke cultuur in Den Haag natuurlijk niet los van Mark Rutte, zeker niet". "Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel vanuit. Ik wil niet genadeloos zijn voor personen. Maar ik wil wel hard en helder zijn over een cultuur die niet deugt en een genadeloze overheid. Daar moet écht een omslag in komen."

Segers vindt dat hij en de fractie geroepen zijn om volksvertegenwoordigers te zijn. Het gaat de ChristenUnie niet om het pluche of het Haagse gedoe, zei de fractieleider. "Het gaat ons om de mensen en om de schepper."