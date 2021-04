Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag iets afgenomen vergeleken met een dag eerder. In totaal zijn nu 2428 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 62 minder dan op vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 10 toe, tot 802. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 72 tot 1626.

Er liggen momenteel 413 patiënten met andere aandoeningen op de intensive cares, wat de totale ic-bezetting op 1215 bedden brengt. Dat zijn 3 mensen minder dan een dag eerder.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zei zaterdag opnieuw dat de bezetting op de ic en op de verpleegafdelingen "stabiliseert". "Er is momenteel voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding", aldus Kuipers.