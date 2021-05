Grote brand in meerdere woningen in Haagse Schilderswijk

In meerdere woningen in Den Haag woedt in de nacht van woensdag op donderdag een brand. De brandweer meldt dat tientallen woningen aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk zijn ontruimd. Op beelden op sociale media is te zien dat de vlammen uit het huizenblok slaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.

Wegens de hitte en rook gaat de brandweer ook preventief tientallen woningen ontruimen aan de Joris van der Haagenstraat, parallel aan de Wouwermanstraat. De geëvacueerde mensen worden momenteel tijdelijk opgevangen in een bus, maar voor hen wordt nog gepaste opvang gezocht "voor de rest van de nacht", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Omwonenden krijgen het advies om hun ramen te sluiten en mechanische ventilatoren uit te zetten, in verband met de hevige rookvorming door de brand.

De brandweer kreeg rond 03.00 uur melding van een brand in een woning, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid.