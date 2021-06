Selfies, TikTok en live muziek: zo haalt de GGD jongeren over een vaccin te nemen

De vaccinatiebereidheid is hoog in Nederland. 87 procent wil zich laten inenten tegen het coronavirus, nog meer dan de 85 procent waar minister Hugo de Jonge op hoopte. Jongeren hebben iets minder zin in een prik en dus proberen GGD's ze over te halen met ludieke acties.

"Je kan bijvoorbeeld heel goed zien per jaartal hoeveel vaccinatieafspraken er gemaakt worden," legt een woordvoerder van het ministerie van VWS uit aan de NOS. "Dus als het nodig blijkt dat een bepaald jaartal nog overtuigd moet worden, dan kan dat."

Dat is nodig, aldus de woordvoerder. "Je wilt een hoge en ook een homogene vaccinatiegraad in het land. Je wilt geen witte plekken hebben op een landkaart, maar dat alle groepen voldoende beschermd zijn."

Daarom werd er afgelopen week gratis haring uitgedeeld aan gevaccineerden in IJmuiden, kregen ze in de regio Hollands Midden een ijsje en is er in Amsterdam en Utrecht live muziek bij de vaccinatielocaties.

Om lastig te bereiken doelgroepen over te halen rijden er prikbussen rond in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Friesland, waar mensen uitleg krijgen en ook meteen geprikt kunnen worden. Mensen die slecht Nederlands spreken krijgen via de school van hun kinderen een brief.

Arts infectieziektenbestrijding Putri Hintaran van de GGD Utrecht maakt TikToks om jongeren te bereiken. In Rotterdam haalt de GGD jongeren over door speciale selfiewanden in te richten waarop een foto komt na de prik.

De vaccinatiebereidheid is onder jongeren 76 procent. Dat is lager dan gemiddeld, maar hoger dan verwacht. "Desondanks zetten we communicatie in om ook daar de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen."