Zorguitgaven in 2020 met 475 euro per persoon omhoog door corona

Huishoudens, verzekeraars en de overheid hebben vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. Niet alleen de zorg aan coronapatiënten leidde tot extra kosten, maar ook bijvoorbeeld de inkoop van mondkapjes en de bonus voor zorgmedewerkers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De extra zorguitgaven werden met name door de overheid gedaan. Die gaf hier vorig jaar per persoon 340 euro meer aan uit. Via de zorgverzekering en Wet langdurige zorg werd 190 euro meer uitgegeven per Nederlander. De rekeningen die mensen zelf moesten betalen voor zorg gingen juist 40 euro omlaag. Dat komt mede omdat zij minder langsgingen bij specialisten als de fysiotherapeut en de tandarts.

De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van Covid-patiënten en uitgaven aan beschermingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld door extra opvang voor dak- en thuislozen. Daarnaast werden zorgaanbieders gecompenseerd voor weggevallen omzet, omdat veel reguliere zorg was uitgesteld of vervallen. Naar deze steunregelingen ging naar schatting 4,1 miljard euro. Ook de bonus die zorgmedewerkers kregen voor hun inzet tijdens de eerste golf en de vele coronatests leidden tot hoge kosten.

In totaal werd vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,9 miljard euro meer dan in 2019. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch specialistische zorg stegen het meest.

