Wie is de IS-K, die de aanslag in Kaboel pleegde?

De aanslagen die gisteren zijn gepleegd op de luchthaven van Kaboel, zijn opgeëist door de IS-K, oftewel de Islamitische Staat van Khorasan. Wie zijn zij?

IS-K werd in 2015 in Oost-Afghanistan opgericht en is een afsplitsing van IS. De terreurgroep is ook actief in Pakistan, Iran en Centraal-Azië. IS-K en de taliban zijn aartsvijanden. Ze zijn al meerdere keren met elkaar in conflict gekomen. Aanvankelijk zaten er bij de IS-K voornamelijk Pakistaanse talibanstrijders. De groep vond de Afghaanse taliban te soft.

Khorasan is de traditionele naam voor het Centraal-Aziatische en Zuid-Aziatische gebied waar ook Afghanistan toebehoort. Waar de taliban zich lijken te willen beperken tot heerschappij in Afghanistan zelf, heeft IS-K al meermaals laten weten westerse mogendheden te willen aanvallen.

IS-K pleegde al tientallen terreuraanslagen in Kaboel en was dan ook doelwit van de VS toen ze er nog troepen hadden. Erg groot is de club niet: naar schatting waren er in 2018 zo'n 800 militanten, een stuk minder dan op het hoogtepunt toen er enkele duizenden strijders waren.