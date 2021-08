Oud-minister Afghanistan nu in Duitsland aan de slag als maaltijdbezorger

Tot drie jaar geleden was hij minister van communicatie in Afghanistan. Maar Sayed Sadaat wilde een veiligere toekomst en kon in Duitsland terecht. Daar werkt hij nu als fietskoerier.

De 49-jarige oud-minister dacht met zijn diploma's in de IT wel aan de slag te kunnen in Duitsland, maar doordat hij de taal niet sprak, lukte dat niet. Overdag krijgt hij daarom nu 4 uur Duitse les en 's avonds bezorgt hij 6 uur lang eten. “Een job is een job", vindt Sadaat. “Mijn zoon is gelukkig, en ik hoef me nergens schuldig over te voelen.”

Vooral het fietsen in Leipzig vond hij in het begin heftig. “De eerste dagen waren spannend en moeilijk”, zo omschrijft hij het. “Maar hoe vaker je erop uit gaat, en hoe meer mensen je ontmoet, hoe sneller je leert.”

Na de recente val van Kaboel neemt het aantal Afghaanse asielzoekers in Duitsland snel toe. Bondskanselier Merkel rekent op tienduizenden mensen.