Vlak voor haar dood adviseerde TikTokker in viral video om wél een vaccin te nemen

De Amerikaanse Megan Blankenbiller is een van de velen die niet hadden hoeven sterven als ze voor een vaccin had gekozen. Een week voor haar dood nam ze nog een TikTok-video op waarin ze iedereen adviseerde om wel een prik te halen.

Megan was geen anti-vaxer. Ze twijfelde wel en had een prikafspraak staan voor afgelopen maand. Die moest ze cancelen, omdat ze besmet was. ''Ook al ben je maar 70 procent zeker dat je het vaccin wil, doe het. Wacht niet langer. Laat je prikken. Dan beland je hopelijk niet in het ziekenhuis, zoals ik'', waarschuwt Megan in de video die al 850.000 keer is bekeken.

Het filmpje is in meerdere fases opgenomen, omdat ze steeds buiten adem raakte. ''Ik ben geen anti-vaxer. Ik probeerde mijn eigen onderzoek te doen. Ik was bang en ik wilde het liever samen met mijn familie doen. Maar zoals jullie vast weten, is het soms lastig om het ergens eens over te worden als iedereen een andere mening heeft.''

Een week na deze video is de vrouw overleden. ''We zullen altijd van haar houden. Er zal geen dag voorbijgaan dat ze niet in mijn gedachten en hart zal zijn'', schrijft haar zus Cristina.