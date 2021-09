“Kapotte koeling Janssen-vaccins leidde tot advies om te dansen met Janssen”

Niet een OMT-advies, maar een kapotte koeling lag ten grondslag aan de uitspraak van demissionair minister Hugo de Jonge om te gaan 'dansen met Janssen'. Dat meldt het tv-programma Propaganda van KRO-NCRV gisteravond.

"Ga dansen met Janssen", adviseerde Hugo de Jonge de jeugd. Dat lieten jongeren zich geen twee keer zeggen. Ze gingen massaal een prik ophalen om daarna de clubs onveilig te maken. Letterlijk. Het aantal besmettingen liep in hoog tempo op door het nachtelijk plezier.

De Jonge hield altijd vol dat zijn uitspraak was gebaseerd op een OMT-advies. Maar volgens Propaganda klopt dat niet. Er was een koeling kapot van de opslag in Nieuwegein waar de vaccins werden bewaard. Daardoor dreigden er veel vaccins verloren te gaan.

In eerste instantie zouden jongeren het Janssen-vaccin niet krijgen, omdat er voor hen te veel bijwerkingen zouden zijn. Maar doordat er op 7 juni kortsluiting ontstond op een vaccinatielocatie van de GGD Utrecht besloot het RIVM dat ze toch mochten worden uitgedeeld aan wie wilde.

Het leidde tot een stormloop op de vaccins. Epidemioloog Amrish Baidjoe zegt in Propaganda echter dat jongeren zo op grote schaal zijn misleid. De Jonge gaf ze een vrijbrief om uit te gaan. Toen dat misging, moesten de versoepelingen halsoverkop worden teruggedraaid.