Oorlog in Syrië kostte sinds 2011 ruim 350.000 mensenlevens

Het gewapende conflict in Syrië heeft tussen maart 2011 en maart 2021 meer dan 350.000 mensenlevens gekost, zeiden de Verenigde Naties vrijdag. Daaronder bevonden zich meer dan 27.000 kinderen. De meeste doden vielen in Aleppo (51.731), gevolgd door hoofdstad Damascus (47.483) en Idlib (33.271). Omdat dit alleen de identificeerbare slachtoffers betreft, is het werkelijke aantal doden ongetwijfeld hoger, zei de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Michelle Bachelet in Genève. "Dit cijfer van 350.209 is statistisch verantwoord, gebaseerd op nauwgezet werk", zei Bachelet. "Het is zeker minder dan het werkelijke aantal doden." Zes maanden geleden telde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die het geweld in Syrië documenteert, 388.000 doden, waaronder 117.000 burgers. Volgens de VN hebben troepen die loyaal zijn aan president Bashar al-Assad momenteel ongeveer 70 procent van het Syrische grondgebied in handen, een gebied waar zo'n 40 procent van de bevolking woont.