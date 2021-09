Geen lockdowns, toch minder doden. Hadden de Zweden toch gelijk?

Toen in Nederland het hele land op slot was, inclusief de scholen, zetten de Zweden hun normale leven min of meer voort. De scholen zijn geen dag dicht geweest en echte lockdowns zijn er niet geweest. De meeste maatregelen golden de restaurants, maar ook die gingen nooit dicht.

En heeft het gewerkt? Als de maatstaf de sterfte is, dan deed Zweden het beter dan de meeste andere westerse landen. Per miljoen inwoners stierven er minder Zweden dan Nederlanders (zie tabel). En vooral in het onderwijs is er veel minder schade aangericht.

Anders Tegnell, de Zweedse evenknie van Jaap van Dissel en de architect van het Zweedse beleid: "Als je Zweedse kinderen vraagt, hebben ze wel hinder gehad van de pandemie, maar lang niet zo erg als wanneer de scholen waren gesloten."

Een ander voordeel volgens Tegnell: "Ik lees over de verdeeldheid die in veel andere landen. Hier was natuurlijk ook kritiek, maar geen tweedeling. En als ik op straat loop, zie ik alleen maar duimen omhoog."

Sterfte is uiteraard maar één maatstaf. Nederland had ook weinig keus, vanwege de (te) kleine capaciteit van de gezondheidszorg. Bovendien zijn grote delen van Zweden dunbevolkt, wat besmettelijkheid verminderde. Maar toch, het Zweedse model heeft gewerkt, in ieder geval voor Zweden.