Europese primeur: vrouwelijke politici in IJsland in meerderheid

IJsland krijgt vermoedelijk als eerste land in Europa een parlement dat voor meer dan de helft uit vrouwen bestaat. 33 van de 63 zetels in de Althing gaan na de verkiezingen naar vrouwelijke politici. Geen enkel ander Europees land heeft tot dusver een parlement gehad met een vrouwelijke meerderheid, concludeert persbureau AFP na het raadplegen van cijfers van de Wereldbank. Zweden komt daar met een parlement dat voor 47 procent bestaat uit vrouwen wel dichtbij. Buiten Europa komt het vaker voor dat landen meer vrouwelijke dan mannelijke parlementariërs tellen. Volgens de Interparlementaire Unie is Rwanda momenteel koploper op dat gebied. Daar is 61 procent van de parlementariërs een vrouw. In Cuba is dat 53 procent. Premier Het is overigens onduidelijk of de premier van IJsland straks nog een vrouw is. De drie partijen tellende coalitie onder leiding van de progressieve premier Katrín Jakobsdóttir kreeg bij de verkiezingen van zaterdag opnieuw een meerderheid, maar over het politieke lot van de minister-president moet nog worden besloten. De partij Links-Groen van Jakobsdóttir krijgt volgens voorlopige uitslagen minder zetels dan de rechtse coalitiepartners, de Onafhankelijkheidspartij en de Progressieve Partij. Die zouden mogelijk kunnen proberen om Links-Groen in te ruilen voor een andere partij.