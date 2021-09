ANWB: drukste ochtendspits sinds tijden

De ANWB noemt de ochtendspits van dinsdag de drukste sinds tijden. Volgens een woordvoerder stond er op het hoogtepunt 468 kilometer file en dat soort cijfers zijn sinds corona niet meer voorgekomen. Alleen op 7 april dit jaar stonden er ook veel files, in totaal 429 kilometer, maar dat kwam door winterse buien.

Een filetotaal van 468 kilometer was voordat corona uitbrak niet ongebruikelijk, zegt de woordvoerder. Van het totaal dinsdag kijkt de verkeersdienst een beetje op. "Het lijkt dat sinds de versoepelingen thuiswerken voorbij is. Iedereen is ook weer terug van vakantie. Dinsdag waren er ook een aantal aanrijdingen en omleidingen wegens werk op de A12, maar het was eigenlijk overal op de weg druk. Aan het mooie weer lag het niet."

De avondspits is volgens de ANWB overigens al tijden weer drukker dan de afgelopen maanden.