Twee derde weggebruikers kijkt op telefoon tijdens het rijden

Het is ten strengste verboden en gevaarlijk bovendien, maar twee derde van de Nederlanders heeft er lak aan: ze bellen en appen gewoon door tijdens het rijden. Ruim de helft van hen geeft aan dat er daardoor weleens iets misging.

Dat blijkt uit het Social Media Dagboekonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De meeste fietsers, automobilisten en scooterrijders reageren niet op WhatsApp-berichten die ze binnen krijgen tijdens het rijden, maar twee derde geeft toe ze wel te lezen. 15 procent verstuurt ook zelf berichten.

En dat is allemaal niet zonder gevaar. Meer dan de helft van hen geeft aan dat het niet altijd goed gaat: ze beginnen te slingeren, gaan langzamer rijden of raken zelfs van de weg.

Hoe gevaarlijk bellen en appen in het verkeer is? Het maakt de kans op een ongeluk 3,6 keer zo groot. Bij 20 tot 30 procent van alle ongelukken speelt afleiding en te weinig aandacht voor het verkeer een rol. Elk jaar zijn er 600 doden en gewonden in het verkeer toe te schrijven aan telefoongebruik door weggebruikers.

De boetes zijn dan ook flink hoog: automobilisten betalen nu nog 240 euro als ze betrapt worden, maar er ligt een voorstel in de Kamer om de boete te verhogen naar 340 euro. Op de fiets betaal je 95 euro als je wordt aangehouden met een mobiel in je hand.