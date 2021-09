Informateur Johan Remkes ziet momenteel geen mogelijkheden om een "traditionele minderheidscoalitie" te vormen. Dat schrijft Remkes in een brief over de voortgang van de formatie.

Remkes wil woensdag met negen partijen verder praten: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan. Dat kan de opmaat zijn voor een kabinet dat geen binding vooraf heeft met de Kamer, maar wel kan rekenen op welwillendheid