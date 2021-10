Dronken man helpt mee met grote zoekactie naar zichzelf

Een Turkse man liep dronken door het bos toen hij op een groep stuitte die een vermist persoon zocht. Hij besloot een handje te helpen. Tot bleek dat het om hemzelf ging.

De 50-jarige Beyhan Mutlu uit het Turkse Inegol ging iets drinken met vrienden, schrijft de Daily Mail. Op een gegeven moment ging hij een eindje om en liep het bos in. Toen zijn vrouw urenlang geen contact met hem kreeg, waarschuwde ze de politie. Die prompt in hetzelfde bos op zoek ging naar de man.

De reddingswerkers kwamen op een gegeven moment de dronken Mutlu tegen. Die besloot geestdriftig mee te gaan zoeken. Pas uren later, toen een van de redders zijn naam riep, viel het kwartje. "Ik ben hier", riep de man.

Hij moest mee naar het bureau om een verklaring af te leggen, maar was vooral bezorgd over de straf van zijn vader. "Straf me niet hard, meneer agent”, zou Mutlu gezegd hebben. "Anders zal mijn vader me vermoorden.”