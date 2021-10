De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan twee journalisten, Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitri Moeratov uit Rusland. Het is 120 jaar geleden dat de eerste Nobelprijs voor Vrede werd toegekend en dat is sindsdien 101 keer gebeurd. De prijs is aan 109 personen en 25 organisaties of instellingen toegekend.