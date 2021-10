Taghi wilde ontsnappen

Vandaag is een neef van Ridouan Taghi opgepakt, die ook als advocaat voor hem werkte. Hij zou hebben meegeholpen aan de voorbereiding van een gewelddadige ontsnapping.

Het gaat om de 38-jarige strafrechtadvocaat Youssef T. Hij is een neef van Ridouan Taghi die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij zes moorden en een serie pogingen daartoe.

Volgens de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket, John Lucas, is uit „onderschepte communicatie” tussen Ridouan Taghi en Youssef T. gebleken dat de twee mannen bezig waren „een gewelddadige uitbraak” te plannen. „Het is onduidelijk of het plan was Ridouan te laten ontsnappen uit de EBI of uit de rechtszaal”, aldus Lucas tegen NRC.

Volgens Lucas heeft de aangehouden advocaat Taghi ook geholpen met het voortzetten van drugstransporten. „Bovendien zijn er aanwijzingen dat Taghi op zoek is naar adresgegevens van gevangenispersoneel.”