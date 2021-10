Twee mannen na 29 dagen gered uit zee: “Het was een fijne break van alles”

Twee mannen vertrokken op 3 september met hun motorboot vanaf de Salomonseilanden. Maar toen hun gps het begaf, verdwaalden ze. Na 29 dagen konden ze pas worden gered.

Ze dreven zo'n 400 kilometer uit de kust toen ze een visser zagen, die hen aan land bracht. In de tussentijd leefden ze van sinaasappels die ze zelf hadden meegenomen, kokosnoten die in zee dreven en regenwater dat ze verzamelden in een zeil dat ze hadden gespannen.

Livae Nanjikana en Junior Qoloni waren van plan om van het ene eiland naar het andere te varen, 200 kilometer verderop, met enkele andere eilanden aan hun linkerzijde als oriëntatie. Ze hadden de tocht al eerder gedaan, maar zelfs voor ervaren schippers is de Salomonszee, die de Salomonseilanden scheidt van Papoea-Nieuw-Guinea, ruig en onvoorspelbaar.

Al na een paar uur varen, kwamen ze in zwaar weer terecht met regen en harde wind. Daardoor konden ze de kustlijn die ze wilden volgen, bijna niet meer zien.

"Toen het slechte weer begon, was dat vervelend, maar het werd nog erger en zelfs eng toen de gps kapot ging," reageert Nanjikana in The Guardian. "We konden niet meer zien waar we heengingen, dus hebben we de motor uitgezet om brandstof te sparen."

Maar ze dreven steeds verder weg en kregen het heel zwaar met hun beperkte water- en voedselvoorraad. Nadat ze door de visser werden gered, waren ze zo verzwakt dat ze uit de boot naar een nabij gelegen huis moesten worden gedragen.

Toch ziet Nanjikana ook iets positiefs in de ervaring. "Ik had geen idee wat er gebeurde terwijl ik daar ronddreef. Ik kreeg niets mee van Covid of wat dan ook. Ik heb zin om naar huis te gaan, maar het was een fijne break van alles."