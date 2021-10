Ruim 2900 nieuwe coronagevallen, cijfers kruipen omhoog

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2914 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 31 juli. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.832 positieve tests, gemiddeld bijna 2550 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de twaalfde dag op rij. Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad werd het coronavirus bij 136 inwoners vastgesteld. Amsterdam registreerde 116 positieve tests, Rotterdam 92 en Apeldoorn 69. Daarna volgt Staphorst met 50 nieuwe gevallen. De overwegend gereformeerde gemeente in Overijssel, waar bijna de helft van de inwoners niet is ingeënt tegen het coronavirus, is naar verhouding de grootste brandhaard van het land. Ook andere gemeenten in de Biblebelt hebben veel positieve tests, zoals Neder-Betuwe (40), Ede (38) en Barneveld (28). Het RIVM kreeg zes meldingen van sterfgevallen. Het gaat om twee mensen uit het Brabantse Oosterhout en verder om inwoners van Rotterdam, Breda, Venlo en Lansingerland. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms even voordat dit is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM het overlijden van 24 mensen aan corona, vergelijkbaar met het niveau in de voorgaande dagen.