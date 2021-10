Ernst Kuipers: ‘Coronapas nodig tot voorjaar 2022’

Van de coronapas zijn we voorlopig nog niet af, zoveel is wel duidelijk. Ernst Kuipers zei gisteren bij Jinek dat we er rekening mee moeten houden dat de pas nodig blijft tot april of mei volgend jaar.

De voorzitter van het Landelijk netwerk acute zorg zei net als Diederik Gommers gisteren dat de ziekenhuizen de coronadruk nu nog wel aankunnen, maar dat er nog steeds inhaalzorg is en er een grote griepgolf aankomt.

Nog steeds gaan coronapatiënten op de intensive care voor mensen met kanker. Volgens Kuipers blijven maatregelen dan ook nodig. "Het is verstandig om de coronapas nog even vast te houden. En het is een kleine moeite," aldus de expert.

Als Jinek vraagt voor hoe lang dan, antwoordt hij: "Er is een reële kans dat het de hele winter nog wel duurt." Tot april of mei, schat de deskundige. De maatregel is volgens hem nodig omdat de vaccinatiegraad te laag is. Als Jinek vraagt: "De tweedeling wordt veroorzaakt door de mensen die zich niet laten vaccineren?”, bevestigt de coronadeskundige dat: "De tweedeling ligt niet bij de coronapas maar echt ergens anders.”