AustraliaHasFallen: “Het is hier soort gevangenis”

Een vaccinatieplicht op het werk, politie aan de deur en 5000 dollar boete voor wie niet gevaccineerd is. Onder de trending hashtag #AustraliaHasFallen klagen Australiërs over het strenge coronabeleid.

Australië kende een van de strengste en langste lockdowns ter wereld. Het land zit al ruim anderhalf jaar op slot en blijft tot diep in 2022 gesloten voor toeristen. De 30-jarige Karen Biesemans uit Gent woont in Sydney en vertelt aan Metro: "Horeca en winkels gaan weer open voor gevaccineerden. Het is hier een stuk strenger dan in Europa. Je kunt het land niet zomaar uit en terugkomen als reiziger is haast onmogelijk.”

"De meeste niet-gevaccineerden mogen niet naar hun werk. Hoewel dat per sector kan verschillen. Er zijn hier veel protesten en felle reacties van de bevolking.” Op straat is er veel politie. "Ze delen veel boetes uit en halen mensen uit elkaar. Ik blijf voornamelijk thuis. Soms ga ik zwemen, surfen, wandelen of sporten. Dat mag wel. Australië is een soort gevangenis. Je kunt er niet zomaar in of uit."

Het beleid is streng, maar daar staat tegenover dat Australië op een bevolking van 25,7 miljoen mensen nog geen 1450 coronadoden telt. Ter vergelijking: in Nederland zijn er ruim 18.000 mensen aan het coronavirus overleden.