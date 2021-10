Twitter wil niet dat je via het netwerk beweert dat Corona niet bestaat of andere gevaarlijke onzin beweert. Voor Willem Engel is dat zijn broodwinning en Twitter is een van zijn belangrijkste kanalen. De laatste tijd was hij al voorzichtiger. Hij retweette nog allerlei onzin-verhalen en complotten, maar schreef zelf niet zoveel meer.

Maar toch is het bijna voorbij voor de ex-dansleraar. Hij heeft een laatste waarschuwing.