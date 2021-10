Sywert is nog sluwer dan we al wisten

Sywert van Lienden plaatste op 10 april vorig jaar een reeks kritische tweets over het gepruts van het ministerie om aan mondkapjes te komen. Dat deed hij om de aandacht te trekken en zo in contact te komen met het ministerie. Hij wilde namelijk mondkapjes verkopen.

Zijn aandachttrekkerij (waar hij in de loop van de jaren heel goed in is geworden) werkte: zijn tirade was de directe aanleiding voor de beruchte mondkapjesdeal van 100 miljoen euro. Een dag daarvoor registreerde Van Liendens zakenpartner de domeinnamen van de commerciële bv waarin de miljoenenwinst terechtkwam. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Toen hij succes had geboekt via twitter appte hij tevreden naar zijn kompanen: 'Heb even een noodkreet op twitter geslingerd om politiek deurtje te openen. Assistent minister is inmiddels in de app.'

Na Van Liendens tweets van 10 april nam Bart van den Brink (CDA), de politiek adviseur van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA), nog diezelfde dag via WhatsApp contact op met Van Lienden. Van Lienden antwoordde hem miljoenen mondkapjes te kunnen leveren.