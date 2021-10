Rusland meldt voor het eerst 1000 coronadoden op een dag

Rusland heeft melding gemaakt van de grootste stijging van het aantal overleden coronapatiënten sinds het begin van de pandemie. Er stierven volgens overheidscijfers in een etmaal 1002 patiënten.

Het is de eerste keer dat het dagelijkse dodental door Covid-19 in Rusland boven de 1000 uitkomt in de overheidsstatistieken. De autoriteiten melden ook een recordtoename van het aantal coronabesmettingen. Bij nog eens 33.208 personen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

De vaccinatiegraad in Rusland blijft tot chagrijn van de autoriteiten ver achter bij die in veel westerse landen. Ongeveer een derde van de Russen is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. President Vladimir Poetin heeft zijn landgenoten opgeroepen zich te laten inenten, maar daar geven veel mensen geen gehoor aan.

Russen hebben al maanden toegang tot vaccins die in eigen land zijn ontwikkeld, zoals Spoetnik-V. Rusland levert dat middel ook aan veel andere landen, maar er bestaat onder de eigen bevolking veel scepsis over. Uit peilingen komt naar voren dat ruim de helft van de Russen zich niet wil laten inenten.