Amerikaanse ex-president Bill Clinton weer uit ziekenhuis

De toestand van voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) is dusdanig verbeterd dat hij zondag het Californische ziekenhuis in een voorstad van Los Angeles na vijf nachten heeft kunnen verlaten. Volgens zijn woordvoerder, Angel Urena, heeft Clinton "uitstekende vooruitgang geboekt". Hij keert samen met zijn vrouw Hillary snel terug naar New York.

De oud-president werd dinsdagavond in het Irvine Medical Center in Californië opgenomen vanwege een urineweginfectie die zich verspreidde naar de bloedbaan. Hij zou zich tijdens een bezoek aan de Amerikaanse staat bij het ziekenhuis hebben gemeld wegens vermoeidheid.

Clinton, die tussen 1993 en 2001 de president van de Verenigde Staten was, kreeg in het ziekenhuis antibiotica toegediend. Volgens CNN lag hij op de intensive care. Dit zou zijn om zijn veiligheid en privacy te waarborgen. De ernst van zijn situatie zou hierbij geen rol hebben gespeeld.