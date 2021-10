We zijn de wappies zat en willen maatregelen tegen ongevaccineerden

72 procent van de gevaccineerden vindt dat het kabinet over moet gaan tot specifieke maatregelen voor ongevaccineerden. Ongevaccineerden zijn juist fel tegen en zeggen zich niet aan coronaregels te gaan houden die alleen voor hen gelden.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. Het kabinet overweegt nieuwe maatregelen nu de besmettingen en ziekenhuisopnames hard stijgen, vooral onder ongevaccineerden. Minister De Jonge zei dat de nieuwe maatregelen 'recht moeten doen aan die situatie'. Hij spreekt over 'dilemma's' en over de vraag of maatregelen moeten gelden voor de samenleving als geheel of voor specifieke groepen.

'Klaar met vaccin-weigeraars'

De meeste gevaccineerden zouden dat toejuichen. "Ik ben helemaal klaar met die vaccin-weigeraars, of ze nu laks, religieus of wappie zijn. De zorg mag hun probleem oplossen als ze ziek worden", schrijft een gevaccineerde voorstander van specifieke maatregelen. Een ander: "Als je geen rijbewijs wil halen, mag je voor de veiligheid van anderen niet autorijden. In dit geval betekent niet vaccineren meer beperkingen. Je kiest er toch echt zelf voor."

Het steekt gevaccineerden vooral dat die keuze grote gevolgen heeft voor anderen: "Ongevaccineerden claimen hun vrijheid maar beperken die van anderen. Door hun (onnodige) ziekenhuisopnames ontnemen ze mensen een behandeling en daarmee gezondheid", vindt een panellid.