CBR: 10 procent komt niet opdagen voor theorie-examen

Ongeveer 50.000 kandidaten die jaarlijks een theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) inboeken, laten verstek gaan. Dat is pakweg tien procent van alle examenleerlingen, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold in een interview met De Telegraaf. "Ik ben daar verbaasd en ook wel boos over. Want ook al gaat het een stuk beter met de wachttijden dan vlak na de lockdowns, iemand anders zou blij zijn met die plek. Dit is zonde."

Nog altijd kampt het CBR met flinke achterstanden als gevolg van de lockdowns door corona, laat Pechtold aan de krant weten. "We zijn weer op de goede weg, vooral bij theorie gaat het inhalen snel. Ik hoop dat we niet weer beknot worden in onze mogelijkheden, maar eind 2022 moet het ook bij de praktijkexamens weer normaal zijn."

Wel heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat er een inhaalslag kon worden gemaakt met de gezondheidsverklaringen. "We hadden te maken met 200.000 dossiers aan gezondheidsverklaringen die beoordeeld moesten worden. Daar hadden we de capaciteit niet voor, zodat mensen tijdelijk zonder rijbewijs konden komen te zitten. Inmiddels hebben we die bulk weggewerkt en hebben mensen vaak binnen een paar dagen al een nieuw roze kaartje."