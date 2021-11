Hongersnood dreigt voor miljoenen Afghanen: “Het is een kwestie van leven of dood”

Voor miljoenen Afghanen dreigt deze winter een voedseltekort. De Verenigde Naties luiden de noodklok. "We kunnen niet wachten tot een humanitaire ramp zich voor onze ogen voltrekt. Dat is onacceptabel."

"Het is een kwestie van leven of dood", zegt de directeur-generaal van de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) Qu Dongyu in een persbericht. Volgens de VN krijgt een op de twee Afghanen te maken met een voedseltekort. Unicef waarschuwt dat een miljoen Afghaanse kinderen aan ondervoeding dreigt te sterven.

Door de machtsgreep van de taliban en het instorten van de economie is de hongersnood veel erger dan andere jaren. Niet alleen op het platteland maar ook in de stad zijn de voedseltekorten groot. In de parken van Kaboel wonen op dit moment talloze families die naar de stad zijn getrokken, vertelt een arts aan NU.nl. "Die mensen zitten in tenten. Wat moet er van hen worden als de winter komt?"

Martine Flokstra van Artsen zonder Grenzen was in de West-Afghaanse stad Herat in een ziekenhuis voor ondervoede kinderen. "We zien daar een wekelijkse toename van het aantal kinderen", zegt Flokstra tegen NU. Ook in een ander ziekenhuis belandden steeds meer ondervoede kinderen. "De afdeling is meer dan vol. Een bed wordt door twee à drie kinderen gedeeld, dat is zorgwekkend. Wij gaan door, maar we zien dat de gezondheidszorg in Afghanistan instort."