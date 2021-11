Ongevaccineerden treft geen blaam vinden ze zelf: ‘Er liggen ook mensen met obesitas in het ziekenhuis’

De Nederlandse ziekenhuizen hebben op alle mogelijke manieren aan de bel getrokken: de druk is te hoog, de zorg kan het niet meer aan. Ze smeken mensen om zich te laten vaccineren, maar daar hebben ongevaccineerden geen boodschap aan, zo getuigen enkelen in de Volkskrant.

Ze vinden het volkomen onterecht dat ze de schuld krijgen van de volgelopen ic's. Florieke Stouten (37) uit Grootebroek is zelf flink ziek geweest door een coronabesmetting. Daarom vindt ze niet dat ze nog een prik nodig heeft. "Doordat ik het zelf heb gehad, ben ik me erg bewust van het gevaar van corona", zegt Stouten. "Ik houd me aan de regels, dus als ik ergens een QR-code moet laten zien, kom ik niet of zoek ik de locaties op die mij wel toelaten als ongevaccineerde. En dat terwijl het groene vinkje in de CoronaCheck-app van gevaccineerden niet verandert als ze besmet raken, dus die gaan nog steeds gewoon op vakantie."

Ggz-verpleegkundige Peter Grootendorst (34) is nog stelliger. "In het ziekenhuis liggen ook mensen met obesitas of longkanker door kettingroken. Daar hoor je niemand over. En dat is logisch: zo is de zorg ingericht." Grootendorst: "Er ontstaat nu een tendens waarbij je écht de indruk krijgt dat ongevaccineerden de gevaarlijkste mensen op aarde zijn. Ik heb daar last van."

Dat ongevaccineerden asociaal zouden zijn, vinden ze onzin. "Mogelijke maatregelen tegen ongevaccineerden vind ik belachelijk. Dat daarover wordt gesproken, bewijst voor mij alleen maar dat ik er goed aan doe het vaccin niet te nemen", zegt coach Simon Bakker (73). Grootendorst: "Ik denk nooit: dan moet ik het toch maar doen. Mijn mening over het vaccin verandert er niet door."