D66 wil centrale ‘Eerste Hulp’ voor slachtoffers seksueel geweld

DEN HAAG (ANP) - Er moet één centraal punt komen waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen. Van daaruit kunnen ze dan in contact worden gebracht met bijvoorbeeld de politie, een advocaat, of een arts. Daarvoor pleit D66. Het voorstel kan in ieder geval rekenen op steun van de VVD. Volgens D66-Kamerlid Hanneke van der Werf is zo’n Eerste Hulp bij seksueel geweld hard nodig. "Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet waar ze moeten beginnen met zoeken naar hulp". Kenniscentrum Rutgers, Amnesty International en het Centrum voor Seksueel Geweld pleitten al eerder voor een centralere aanpak. Van de Nederlanders ouder dan 16 jaar is 8 procent tussen 2019 en 2020 slachtoffer geworden van seksueel geweld of intimidatie, stelt het CBS. "Dat varieert van het (online) aanhoren van seksueel getinte opmerkingen tot fysiek seksueel geweld, zoals verkrachting", schreef het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum er vorig jaar over. "Eén procent van de 16-plussers werd slachtoffer van seksueel geweld in huiselijke kring."