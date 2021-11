Baby overhandigd aan Amerikaanse soldaten in chaos luchtbrug Afghanistan nog steeds vermist

Ze namen de beslissing in een fractie van een seconde. Mirza Ali Ahmadi en zijn vrouw Suraya stonden met hun vijf kinderen op 19 augustus in de chaotische menigte buiten de poorten van de luchthaven van Kabul toen een Amerikaanse soldaat, aan de andere kant van het hek, vroeg of ze hulp nodig hadden.

Uit angst dat hun twee maanden oude baby Sohail verpletterd zou worden in het gedrang gaven ze hem aan de soldaat, in de veronderstelling dat ze snel bij de ingang zouden komen, die slechts 5 meter verderop was.

Maar op dat moment, zegt Mirza Ali, begonnen de Taliban honderden hoopvolle evacués terug te dringen. Het kostte de rest van de familie meer dan een half uur om aan de andere kant van het hek van de luchthaven te komen.

Toen ze eenmaal binnen waren, was Sohail nergens te bekennen.

En hij is nog altijd zoek.

De familie zocht toen ze op de luchthaven waren overal naar hun kind. Tevergeefs. Vervolgens werden ze via Duitsland naar de VS gebracht, waar ze wachten op definitieve huisvesting. Ook in de VS weet niemand wat het lot van de baby is.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zegt tegen Reuters dat alle betrokken instanties op zoek zijn, inclusief de Amerikaanse bases en overzeese locaties. Het kind werd voor het laatst gezien toen het werd overhandigd aan een Amerikaanse soldaat tijdens de chaos op de luchthaven van Kabul, maar "helaas kan niemand het kind vinden", zei de functionaris.

"Het enige wat ik doe is aan mijn kind denken", zegt Suraya. "Iedereen die me belt, mijn moeder, mijn vader, mijn zus, ze troosten me allemaal en zeggen 'maak je geen zorgen, God is vriendelijk, je zoon zal gevonden worden.'"