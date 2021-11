Ongevaccineerde wintersporters mogen niet meer in Oostenrijkse skilift

In Oostenrijk wordt het probleem van ongevaccineerden die de ziekenhuizen verstoppen drastischer aangepakt dan in Nederland. Wie niet is gevaccineerd wordt voor een deel buitengesloten uit de maatschappij. Zo mogen ongevaccineerden niet langer naar binnen in restaurants en cafés en zijn ook de skiliften verboden terrein. Dat geldt ook voor buitenlandse wintersporters.

De Oostenrijkse regering meldde vrijdagavond dat de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt genomen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Oostenrijk is het populairste land van Nederlanders voor de wintersportvakantie.