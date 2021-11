98 procent gevaccineerd: het wonder van Portugal

Portugal bewijst dat als iedereen zich laat vaccineren de ellende van het virus voor iedereen voorbij is. Er zijn nog besmettingen, maar vergeleken met Nederland zijn de aantallen verwaarloosbaar. Op woensdag 3 november kwamen er in heel Portugal 1.074 nieuwe coronazieken bij, op een bevolking van 10,3 miljoen mensen. ,,De epidemie is voorbij. Corona is nu in endemische staat in Portugal”, zegt viroloog Pedro Simas tegen het AD.

,Met andere woorden: we hebben het virus verslagen. Het is niet uitgewist, zoals we ooit met pokken en polio hebben gedaan, maar de aanwezigheid van het virus bedreigt de samenleving niet meer. Covid-19 zal, zoals we het nu kennen in Portugal, af en toe de kop opsteken zoals de griep. Maar mensen zullen er niet meer massaal aan overlijden en de ziekenhuizen zullen niet meer overbelast geraken.”

,,Er zijn eigenlijk geen volwassenen over om te vaccineren. We zijn dan ook al een tijdje bezig met iedere 65-plusser en mensen met risicofactoren een derde prik te geven. In de loop van de december moet dat proces afgerond zijn.”