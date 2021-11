Experts: “Voor korte termijn is lockdown verstandig”

De aangescherpte coronamaatregelen zijn nog geen twee dagen van kracht of experts pleiten in de Telegraaf al voor nog veel strenger beleid. "Voor de korte termijn is een lockdown verstandig en voor de lange termijn moet de politiek met structurele oplossingen komen.”

Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen in de Telegraaf. "Het aantal toegenomen coronavaccinaties en prikafspraken weegt niet op tegen de komende corona- en griepgolf." Voorzitter Ate van der Zee van de raad van bestuur van het UMCG, is het met hem eens. "Ik betwijfel zeer of de huidige maatregelen voldoende zullen zijn en pleit voor een lockdown,” zei hij tegen Groningse omroep OOGTV.

Ook Ab Osterhaus denkt dat er strengere lockdown-achtige maatregelen op komst zijn. "Als we massabijeenkomsten blijven toestaan waar ook ongevaccineerden mogen komen omdat ze negatief testen, komen we er niet. Zij zijn de stofzuigers; ze slurpen het virus op van besmette mensen die weliswaar gevaccineerd zijn, maar niet ziek. En zo houden we het virus gaande.”

Zowel Niesters als Osterhaus vinden voor de lange termijn dat er meer ic-bedden moeten komen. Osterhaus: "Nieuwe pandemieën zullen eens in de zoveel tijd blijven komen als we deze leefstijl blijven houden en overal naartoe vliegen. Nederland is daar niet op berekend en behoorlijk uitzonderlijk met een marginale ic-capaciteit.”