Gevangenen naar rechter vanwege urenlange ‘marteling’ met liedje Baby Shark

Vier ex-gevangenen in de VS spannen een rechtszaak aan omdat ze tijdens hun verblijf in een gevangenis in Oklahoma werden gedwongen om naar het lied Baby Shark te luisteren. Ze noemen het een marteling.

De mannen moesten soms drie tot vier uur lang in een ruimte staan met hun handen geboeid op hun rug terwijl het irritante kinderliedje keihard werd afgespeeld. Neuromusicoloog Artur Jaschke beaamt dat dat een marteling kan zijn. "Muziek triggert je hele brein. Als dat gebeurt met een nummer dat je niet prettig vindt en dat alsmaar wordt herhaald, dan kan het echt een marteling worden."

Het is niet de eerste keer dat muziek als vorm van marteling wordt gebruikt. Ook in Guantanamo Bay gebeurde het, vertelt Jaschke tegen Editie NL. "Daar hebben ze gevangenen gemarteld met liedjes op een belachelijk hoog volume."

Het is niet per se de muziek zelf die het probleem vormt, wel dat hetzelfde nummer steeds wordt herhaald. "Dat begint je te irriteren. Het heeft er meer mee te maken dat je er geen controle over hebt. Je kunt de muziek niet uitzetten en hebt er geen invloed op."