Zo effectief zijn de coronamaatregelen (als we ons eraan houden)

Vrijdag is er opnieuw een persconferentie. Naar verwachting komen er fors strengere coronamaatregelen, mogelijk gaan we richting een lockdown. Dat terwijl de basismaatregelen een heel groot effect hebben, mits we ons er aan houden.

De basismaatregelen op een rij:

Hygiëne: handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog

Afstand houden: thuiswerken, 1,5 meter van anderen blijven en mondkapjes dragen

Bij klachten thuisblijven en testen

Goede ventilatie van huizen, scholen en kantoren

In een technische briefing van het RIVM, waar NRC over schrijft, wordt gezegd dat zonder maatregelen reproductiegetal R 2,5 tot 3 bedraagt. Gaat een heel huishouden in quarantaine bij de eerste klachten van één iemand, dan daalt de R tot 1,4. Maar de pandemie dooft pas uit (R onder de 1) als iedereen zich aan alle basismaatregelen houdt.

Het meest effectief is het beperken van contacten: 25 procent minder contacten leidt tot 70 procent minder besmettingen, aldus de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Het punt is dat mensen zich niet meer aan de basismaatregelen willen houden. Wie gevaccineerd is, blijft het gevoel houden veilig te zijn. "Mensen hebben gedacht: als ik gevaccineerd ben, ben ik safe”, zegt Will Tiemeijer, hoogleraar gedragswetenschappen en beleid aan de Erasmus Universiteit in NRC. "Er is een massamediale campagne nodig die zegt: ook als gevaccineerde moet je je laten testen.”