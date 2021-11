Na deze studies is je salaris het hoogst

Als je rijk wil worden, moet je geen archeologie of Engels gaan studeren. Wat dan wel? Tandheelkunde of econometrie bijvoorbeeld, blijkt uit de jaarlijkse Keuzegids Universiteiten.

Rechten blijkt nog steeds de populairste studie onder jongeren, maar opvallend genoeg zit sociologie sterk in de lift. Voor die studie kwamen 43 procent meer aanmeldingen binnen. Dat komt volgens de onderzoekers omdat jongeren van nu meer maatschappelijk geëngageerd zijn dan eerdere generaties.

De onderzoekers schrijven: "Ze zijn opgegroeid in een tijd waarin onderwerpen als de klimaatcrisis, de genderdiscussie en kansenongelijkheid de boventoon voerden. In dat licht is het niet gek dat de interesse in deze studierichting is gegroeid."

Ook bij tandheelkunde is het aantal inschrijvingen groot, maar vermoedelijk niet omdat de studenten zo graag gaatjes vullen. De studie voert de lijst aan met hoogste salarissen, gevolgd door geneeskunde, informatiekunde, econometrie, notarieel en fiscaal recht, international business en informatica. Het minst verdien je met archeologie, culturele antropologie, taalwetenschap, kunst- en cultuurstudies, geschiedenis, theologie en Engels.