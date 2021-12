Minder dan 14.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft snel dalen. tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 13.844 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 121.630 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 17.376 bevestigde besmettingen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 17 november. Het gemiddelde daalt voor de achtste dag op rij. Het totaal over de afgelopen week, de 121.630 positieve tests, ligt zo'n 20 procent lager dan het totaal over de week ervoor. Dat is de snelste daling op weekbasis sinds 9 augustus. Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht over het overlijden van 28 coronapatiënten. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week zijn 439 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 63 per dag. Dat is, op zondag na, het hoogste niveau sinds februari.