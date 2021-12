Botswana veilt vergunningen om 83 olifanten af te schieten

Botswana gaat in december vergunningen veilen aan lokale en internationale jagers om 83 olifanten dood te schieten, bevestigt een hoge functionaris. Het is de tweede keer dat het Zuid-Afrikaanse land een dergelijke veiling houdt, sinds daar in 2019 het jachtverbod op deze dieren werd afgeschaft. Botswana heeft de grootste olifantenpopulatie ter wereld.

"Ja, het is waar dat we nog een veiling voor de jacht zullen houden en het pakket bevat verschillende soorten, waaronder olifanten", zei Duncan Senyatso, directeur van natuur- en nationale parken. Volgens hem hebben internationale dierenactivisten nog geen bezwaar aangetekend tegen het besluit. De opbrengst van de veiling wordt gebruikt om diersoorten in stand te houden, aldus Senyatso.

Dierenwelzijnsorganisatie Future for Elephants zegt echter wel kritiek te hebben op het besluit om de licenties te veilen. Volgens directeur Heike Henderson van deze organisatie is er een groot risico op negatieve effecten op de genetische kenmerken van de dieren, omdat er meestal alleen op de grootste en mooiste olifanten wordt gejaagd.